Kumbulla Inter, spunta una carta per arrivare al difensore

Kumbulla Inter, nella corsa per aggiudicarsi le prestazioni del difensore albanese di proprietá dell´Hellas Verona, nella quale l´Inter sembrerebbe essere al momento favorita nonostante la concorrenza, su tutte, di Juventus e Lazio, spunta una nuova pedina gradita al club gialloblu. Si tratta di Lucien Agoumé, giovane centrocampista approdato ad Appiano Gentile l´estate scorsa e che quest´anno ha giá collezionato tre presenze in Serie A con la maglia nerazzurra. Giá corteggiato da Saint-Etienne e Parma, l´ex Sochaux ora sembrerebbe essere nel mirino degli Scaligeri.

Per questo motivo l´Inter, che avrebbe giá un accordo di massima con l´entourage di Kumbulla, starebbe studiando una soluzione per inserire nella trattativa il cartellino del francese classe 2002, molto gradito al mister Antonio Conte, senza tuttavia perdere il giocatore a titolo definitivo. Si tratterebbe dunque di una cessione di tipo temporaneo (in prestito o con diritto di recompra), ideale per permettere al ragazzo di accumulare esperienza e minuti nel massimo campionato italiano, oltre che per soddisfare le pretese e dell´Hellas Verona abbassando la parte cash, che al momento si aggira attorno ai 30 milioni di euro.