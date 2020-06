Kumbulla Inter, Romano conferma: nerazzurri in vantaggio su tutti

Il futuro di Marash Kumbulla sembra essere sempre più lontano da Verona ma potrebbe comunque continuare in Lombardia. Il difensore classe 2000 piace non poco all'Inter, club che lo sonda ormai da mesi e che è pronto a sbaragliare la concorrenza.

In precedenza la nostra redazione aveva fatto sapere che il club di Via della Liberazione, qualora decidesse di puntare su Kumbulla, lo farebbe per aggregarlo in rosa sin da subito e non per lasciarlo in prestito agli scaligeri un altro anno (leggi l'esclusiva qui).

Poc'anzi inoltre, attraverso un post sul proprio account Twitter, Fabrizio Romano ha fatto sapere che per il difensore l'Inter continua ad essere in pole segnalando però anche l'inserimento della Juventus.