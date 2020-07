Kumbulla Inter, riallacciati i contatti: l'affare si può chiudere ad agosto

Kumbulla potrebbe essere il rinforzo per la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione. Il classe 2000 si è rivelato come uno dei migliori giovani difensori della Serie A e sembrerebbe pronto a provare il definitivo salto di qualità in una big. Il Verona sarebbe pronta a farlo partire per 30 milioni di euro.

Nelle ultime settimane sembrava vicinissimo al trasferimento alla Lazio, ma il club biancoceleste non è riuscito a trovare l’intesa per il cartellino con il Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri sarebbero nuovamente la squadra in pole position. L’Inter, infatti, avrebbe riallacciato i contatti con gli scaligeri e sarebbe pronta a chiudere l’affare ad agosto. Il difensore italo-albanese avrebbe già raggiunto un principio d’accordo con i nerazzurri per il contratto e sarebbe in attesa dell’intesa tra i club.

L'Hellas Verona, nel frattempo, ha già trovato il sostituto del difensore. Stando a quanto riferisce Sky Sport, sarebbe tutto fatto per l'arrivo dalla Roma di Mert Cetin. Il difensore turco classe 1997, si trasferirà in gialloblu con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto fissato a 15 milioni a favore del club capitolino.