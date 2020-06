Kumbulla Inter, per il sostituto di Godìn servono 25 milioni di euro

Da quando la scorsa estate è stato ingaggiato dall'Inter a parametro zero, Diego Godìn non è mai riuscito a mettere in mostra le ottime doti difensive che presentava quando dirigeva la retroguardia dell'Atletico Madrid.

Per questo motivo, la dirigenza del club di Via della Liberazione è pronta ad ascoltare eventuali offerte per l'uruguayano per poi fiondarsi su Marash Kumbulla del Verona.

Per il classe 2000 l'Inter si è già mossa da tempo, con il club scaligero che ha sin da subito messo le cose in chiaro: chi vuole accaparrarsi Kumbulla deve staccare un assegno da almeno 25 milioni di euro. A riferirlo è la redazione di Tuttomercatoweb.