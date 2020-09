Kumbulla Inter, Marotta punta a chiudere l'affare per il 2021

Sono giorni caldi quelli che in questo periodo collegano Milano e Verona. Questa mattina infatti, Inter ed Hellas hanno comunicato ufficialmente il passaggio in gialloblù di Federico Dimarco in prestito con diritto di riscatto.

Con gli scaligeri però, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno un altro conto aperto: quello che vede Marash Kumbulla come potenziale innesto per andare a rimpolpare il reparto arretrato.

L'Hellas dal canto suo continua a valutare il difensore classe 2000 non meno di 30 milioni di euro, ma visti gli ottimi rapporti tra i due club tale prezzo potrebbe scendere con Kumbulla che resterebbe a Verona per un altro anno in prestito. Lo riferisce Tuttomercatoweb.