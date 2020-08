Kumbulla Inter, la Lazio si tira fuori dalla corsa. Tare conferma

Arrivano buone notizie in casa Inter per quanto concerne la costruzione del reparto arretrato in ottica futura. Marash Kumbulla infatti, sondato dal club di Via della Liberazione già a gennaio, non sembra interessare più alla Lazio.

La conferma è arrivata proprio dal DS del club capitolino Igli Tare che, ai microfoni di Sportitalia, ha detto che per l'albanese si sono fatti da parte ormai da tempo.

Strada spianata dunque per l'Inter che per il classe 2000 del Verona lavora sotto traccia con l'entourage da tempo. Il club scaligero valuta Kumbulla 25 milioni di euro, ma con l'inserimento di qualche giovane come contropartita tecnica tale valutazione potrebbe scendere.