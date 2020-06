Kumbulla Inter, il duello con la Lazio non è affatto finito

Nel corso della scorsa settimana la vicenda legata al futuro di Marash Kumbulla sembrava aver visto un netto sorpasso della Lazio nei confronti dell'Inter. Adesso però, con l'affare Achraf Hakimi ormai chiuso, il club di Via della Liberazione per l'albanese è pronto a scendere nuovamente in campo.

I contatti con l'entourage di Kumbulla sono stati avviati già da un paio di mesi. L'unica grana da risolvere resta la valutazione che l'Hellas Verona impone sul cartellino del difensore classe 2000.



Gli scaligeri infatti, dalla cessione del giocatore, vorrebbero ricavare circa 35 milioni di euro (comprensivi di bonus). A riferirlo è stata la redazione di Sky Sport.