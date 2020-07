Kumbulla Inter, i nerazzurri non affondano. E la Lazio tenta il sorpasso

Marash Kumbulla resta sempre in orbita Inter: i nerazzurri non hanno nascosto il loro gradimento nei confronti del difensore centrale del Verona, anche se la dirigenza targata Suning al momento non sarebbe disposta ad affondare il colpo. Sul calciatore c'è anche la Lazio, con i biancocelesti che ora tentano il sorpasso nella corsa al centrale scaligero.



Ecco quanto affermato dal famoso cronista di calciomercato Alfredo Pedullà: "Marash Kumbulla piace all’Inter, ma per ora il club nerazzurro ha deciso di non affondare per il difensore classe 2000 in uscita dall’Hellas. L’Inter apprezza Kumbulla, ma almeno oggi non è convinta di fare l’investimento. Più avanti se ne potrebbe riparlare, ma nel frattempo la Lazio ha l’opportunità di approfittarne.



Ieri c’è stato un nuovo dialogo tra Tare e Setti prima di Hellas-Lazio, se il club biancoceleste aumentasse l’offerta e si avvicinasse ai 25 milioni (magari con una contropartita tecnica) potrebbe finalmente chiudere. Anche perché, ripetiamo, almeno in questi giorni l’Inter resta in attesa".