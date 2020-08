Kumbulla Inter, D'Amico: "Sta ricevendo tante attenzioni"

Le avances dell'Inter nei confronti di Marash Kumbulla si fanno sempre più insistenti. Il difensore del Verona quest'anno è stato un punto cardine della retroguardia scaligera, e questo fattore ai nerazzurri non è affatto passato inosservato.

Per Kumbulla nelle ultime settimane a muoversi è stata anche la Lazio di Simone Inzaghi, ma a stare in pole position è sempre stata l'Inter che per lui è disposta a sborsare fino a 25 milioni di euro.

Dal canto suo il DS del Verona Tony D'Amico, ai microfoni di DAZN, si è detto speranzoso di poterlo trattenere ma al contempo consapevole del fatto che Kumbulla è ricercato da vari club di Serie A.