Kulusevski Inter, spunta un nuovo club nella corsa al centrocampista

L'Inter non è sola nella corsa a Dejan Kulusevski: la concorrenza si fa sempre più folta, con il gioiellino di proprietà dell'Atalanta in prestito al Parma che raccoglie un altro club estimatore.



Secondo quanto riferito dal "Corriere di Bergamo" anche il Manchester United sarebbe in fila per il centrocampista svedese, con il capo scout dei Red Devils che ha osservato il calciatore al Dall'Ara durante l'ultima gara di campionato tra Bologna e Parma.



Un'altra squadra si aggiunge quindi all'ipotetica asta per il talento della Serie A: dopo Inter, Juventus e Arsenal anche il club allenato da Solskjaer annota sul suo taccuino il profilo attualmente ai ducali.