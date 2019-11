Kulusevski Inter, sirene inglesi per il talento svedese

Dejan Kulusevski sembrerebbe aver attirato l'interesse di molti top club. L'Inter è sul gioiellino di proprietà dell'Atalanta in prestito al Parma, ma ci sarebbero anche due club britannici sulle tracce dello svedese.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal tabloid inglese "The Sun" Manchester United e Arsenal avrebbero annotato sul loro taccuino il profilo attualmente allenato da D'Aversa. Solskjaer vedrebbe nel talento dei ducali il giusto innesto per puntare alle prime posizioni della Premier, mentre Emery sarebbe rimasto colpito dalla creatività e dalla professionalità del giocatore.



Concorrenza per i nerazzurri, che dovranno affrontare le due squadre inglesi nella corsa al nuovo crack esploso in questa prima metà della Serie A.