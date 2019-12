Kulusevski Inter, Romano rivela: "Per lo svedese concorrenza in agguato

Inizia a farsi piuttosto rovente l'asse Milano-Parma. I due club, che negli ultimi anni hanno concluso a buon fine varie operazioni (vedi i prestiti di Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Yann Karamoh, ecc), potrebbero tornare a sedersi intorno a un tavolo.

Questa volta al centro della contesa c'è Dejan Kulusevski, centrocampista di proprietà dell'Atalanta ma sulla carta in prestito ai ducali fino a fine stagione. Il Parma dal canto suo non ha affatto intenzione di perdere il proprio gioiello a campionato in corso, ma qualora l'Inter versasse nelle casse dell'Atalanta ben 35 milioni garantendo agli emiliani un indennizzo importante (oppure qualche contropartita tecnica), l'operazione potrebbe andare in porto.

Il tutto però, facendo attenzione alle possibili disturbatrici che presto potrebbero fare il proprio ingresso in scena. A riferirlo è stato il noto giornalista di Sky Fabrizio Romano in un articolo pubblicato in esclusiva per calciomercato.com.