Kulusevski Inter, Faggiano fa chiarezza sul futuro del giocatore

Dejan Kulusevski è uno dei nomi caldi in casa Inter in vista del mercato: lo svedese è finito da tempo sul taccuino di Marotta, con quest'ultimo che starebbe studiando la strategia per strapparlo all'Atalanta.



Il giocatore attualmente è in prestito al Parma, con il ds dei ducali Daniele Faggiano che recentemente ha voluto scacciare le voci di mercato sul centrocampista allenato da D'Aversa.



Il dirigente è stato chiaro ai microfoni di TV Parma: Kulusevski rimarrà al Parma fino a giugno, con il destino del calciatore che si conoscerà soltanto al termine della stagione.