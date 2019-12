Kulusevski Inter, arriva la decisione di Zhang sull'affare

Dejan Kulusevski è uno dei nomi caldi in casa Inter per il prossimo mercato: il calciatore ha lasciato tutti di stucco col Parma, con i nerazzurri in prima fila per strapparlo ai ducali.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sport Mediaset" Steven Zhang avrebbe già preso una decisione: il presidente nerazzurro avrebbe pressato l'Atalanta optando per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.



Anche Conte fa la sua parte: il tecnico salentino starebbe mantenendo vivi i contatti con Faggiano e D'Aversa per addolcire l'accordo per avere il talento svedese già a gennaio.