Kulusevski Inter, affare possibile già a gennaio: il punto

Dejan Kulusevski è un calciatore destinato a far parlare di sé, almeno per quanto concerne la prossima sessione di mercato. Nella partita contro il Napoli di ieri sera lo svedese ha messo a segno una rete e l'assist decisivo per l'1-2 finale firmato Gervinho.

Una prestazione maiuscola che vede l'Inter sempre più intenzionata ad ingaggiarlo già a gennaio. Per Kulusevski, attualmente in prestito al Parma dall'Atalanta, i nerazzurri potrebbero investire fino a 40 milioni di euro.

Dal canto suo il tecnico crociato Roberto D'Aversa vorrebbe poter contare sul classe 2000 fino al termine della stagione, ma il DS Daniele Faggiano, prima del match di ieri, ha detto che nel calcio può succedere di tutto. L'arrivo di Kulusevski all'Inter nelle prossime settimane dunque non è affatto da escludere.