Kristof Terreur: "Lukaku vuole andarsene, ha intenzione di..."

Il giornalista Kristof Terreur, esperto di calcio belga, ha rivelato a Sky Sport UK la volontà di Romelu Lukaku di lasciare il Manchester United. L'attaccante si sente una seconda scelta e vorrebbe cambiare aria per avere un ruolo da protagonista.

"È stato chiaro nelle sue interviste, vuole andarsene, non vuole essere la seconda scelta, è ciò che prova con Ole Gunnar Solskjaer, sente di non essere al primo posto - spiega Kristof"

"L'Inter non ha i soldi per il trasferimento, potrà spendere tra qualche anno, e lo Utd vorrebbe i soldi subito. Non vedo come possano pagare 80 milioni di sterline, dovranno trovare un modo per aggirare questa problematica".

"Se riusciranno a trattenere Lukaku il Man Utd sarà felice: se dovessero guadagnarci dei soldi saranno felici lo stesso - conclude Terreur".