Kostic Inter, concorrenza italiana per il centrocampista dell'Eintracht

Filip Kostic è uno dei pezzi pregiati dell'Eintracht Francoforte. Il centrocampista si sta mettendo in evidenza in Bundesliga e molte squadre avrebbero già annotato sul loro taccuino il profilo del giocatore serbo.



Su di lui c'è l'Inter con Marotta e Ausilio che studiano la giusta offerta, ma stando alle ultime indiscrezioni riportate dal noto portale di trasferimenti "Fichajes.com" anche il Milan sarebbe sulle tracce dell'esterno del club teutonico.



I rossoneri avrebbero chiesto informazioni e a gennaio potrebbe esserci un vero e proprio derby di mercato per aggiudicarsi il classe '92. Il club nerazzurro continua a monitorare la situazione, nel frattempo anche i rivali cercano di intromettersi nell'acquisto del laterale sinistro.