Kondogbia Atletico Madrid, ora è ufficiale ma l’Inter non incasserà nulla

La notizia era già nell’aria ma soltanto oggi è arrivata l’ufficialità: Geoffrey Kondogbia è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il francese ha firmato un contratto fino al 2024. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo tramite un comunicato ufficiale.

Il centrocampista sarà da subito a disposizione di Diego Simeone a causa di un deroga eccezionale concessa da La Liga che ha permesso ai colchoneros un mese di tempo per l’acquisto di un giocatore per sostituire Thomas Partey, acquistato dall'Arsenal sul gong dell'ultima sessione di mercato tramite il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Il nuovo rinforzo doveva necessariamente provenire dallo stesso campionato e anche per questo motivo l'Atletico ha scelto di prendere l'ex Inter.



Il centrocampista fu ceduto dai nerazzurri al Valencia nel 2017 per 25 milioni di euro, con la possibilità di guadagnare anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita. L’Inter avrebbe potuto incassare il 25%, ma invece non guadagnerà nulla. Come rivelato da Sky Sport, l'accordo tra i due club era valevole solo in caso di cessione a circa 25 milioni euro, il francese è invece stato ceduto all'Atletico Madrid per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.