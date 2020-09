Kolarov Inter, tutto fatto: c'è l'accordo con la Roma

Kolarov sarà un giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con la Roma. Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia poco fa. "Kolarov è dell’Inter: 1 milione più 500 di bonus alla Roma, contratto di un anno con opzione per il giocatore, visite tra lunedì e martedì", così il giornalista su Twitter.

Dopo Hakimi e Sanchez, ecco Kolarov per Conte. L'Inter continua il lavoro per rinforzare la squadra in vista di una stagione che inizierà a breve.