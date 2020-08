Kolarov Inter, intesa col calciatore: manca l'ok della Roma

Aleksandar Kolarov sembrerebbe il perfetto identikit tracciato per la nuova difesa dell'Inter di Conte. Il laterale, e all'occorrenza centrale, serbo sarebbe adesso un obiettivo concreto del club targato Suning che stando alle ultime indiscrezioni riportate nelle ultime ore da Sky Sport avrebbe anche incassato l'ok del calciatore su un ipotetico trasferimento in nerazzurro.



Doppia funzionalità quella dell'ex Lazio e City nel mosaico tattico prediletto dal tecnico salentino: oltre a fare il terzino Kolarov può anche essere schierato in una difesa a tre. Fonseca l'ha schierato più volte nel tridente della retroguardia della Roma, con il serbo che non solo è un leader tecnico ma anche un uomo capace di fare squadra.



Non solo: Kolarov può anche essere posizionato in un centrocampo a cinque occupando la fascia sinistra. Altra caratteristica molto gradita da Conte, visto che il calciatore ha segnato 19 gol e fatto 18 assist in quella posizione. L'intesa sarebbe stata trovata, manca solo il via libera del club giallorosso. Una cosa è certa: i nerazzurri puntano a rinforzare la difesa e adesso avanti tutta per regalare a Conte l'innesto tanto desiderato.