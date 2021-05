Kolarov Inter, due squadre italiane pronte a tesserare il serbo: il punto

A distanza di una sola stagione, l'avventura di Aleksandar Kolarov in nerazzurro potrebbe essere già ai titoli di coda. L'ex difensore della Roma, nonostante qualche partita in chiaroscuro, con ogni probabilità alzerà il primo scudetto della propria carriera per poi iniziare a cercarsi un'altra sistemazione.

Il serbo con l'Inter la scorsa estate ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per una seconda stagione. Vista e considerata la voglia del Presidente di Steven Zhang di ringiovanire la rosa però, Kolarov (così come Ashley Young) si libererà a parametro zero.

Secondo il portale serbo Mozzartsport, per il classe 1985 si starebbero muovendo le dirigenze di Hellas Verona e Bologna. Due piazze sicuramente meno ambiziose di quella milanese ma che potrebbero offrire a Kolarov l'opportunità di disputare l'ottava stagione in Serie A.