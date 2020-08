Kolarov Inter, accordo vicino con la Roma: affare in dirittura d’arrivo

I nerazzurri sono pronti a chiudere per l’acquisto di Aleksándar Kolarov dalla Roma. Il serbo è in scadenza di contratto nel 2021 avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro. I giallorossi sarebbero disposti a cederlo da subito per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport , sarebbe molto vicina l’intesa tra Inter e Roma per il trasferimento del classe '85 in nerazzurro. L’agente del serbo Alessandro Lucci è al lavoro per trovare l’indennizzo giusto in modo da non portare via il giocatore a zero dai giallorossi, vista la sua volontà di trasferirsi all’Inter. Il club capitolino potrebbe ricevere un conguaglio economico oppure un diritto di opzione su un giovane nerazzurro.

L’esterno sarebbe stato richiesto esplicitamente da Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro potrebbe chiudere l'affare in giornata. L’eventuale arrivo di Kolarov non esclude l’acquisto di Emerson Palmieri. Il serbo, infatti, potrebbe ricoprire anche il ruolo di terzo centrale di difesa nel 3-5-2 utilizzato dal tecnico interista.