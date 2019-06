Kicker - Conte-Lazaro, contatto telefonico tra i due

Novità sulla trattativa per Lazaro arrivano direttamente da "Kicker", secondo cui l'esterno austriaco già da tempo sta considerando l'approdo in un club che disputa la Champions.



Non solo: stando alle indiscrezioni teutoniche ci sarebbe stata una telefonata tra Antonio Conte e il giocatore, con quest'ultimo ormai predisposto ad accettare le lusinghe delle sirene provenienti dalla Milano nerazzurra.



Lazaro vorrebbe giocare una competizione europea e Conte vede nel centrocampista uno degli interpreti ideali per il 3-5-2.



Lazaro-Inter: ormai ci siamo.