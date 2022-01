Kessie Inter, trattative in corso per l'estate? Risponderà Brozovic

Franck Kessie ed Inter, due nomi apparentemente lontani ma non troppo.

L'ivoriano, acquistato dal Milan in un affare da 28 milioni di euro complessivi nell'estate del 2017, ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno che con ogni probabilità non rinnoverà. I primi anni in rossonero per il centrocampista che arrivava dall'Atalanta non sono stati semplicissimi, ma da un anno a questa parte (forse anche qualcosina in più) è diventato il perno della mediana rossonera che ha contribuito in maniera decisiva (anche e soprattutto grazie alla sua freddezze dal dischetto) al piazzamento Champions conquistato al termine della scorsa stagione. Insomma, un giocatore di rilevante importanza che nella Milano rossonera non vogliono affatto perdere.

Eppure la distanza tra domanda e offerta c'è ed è notevole, con Kessie che ha rifiutato ogni proposta di rinnovo proveniente dal Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e che dunque lo vede sempre più lontano dal Milan. Ma cosa si cela dietro i continui rifiuti da parte del giocatore classe 1996? Quel che è certo è che Kessie è molto stimato in Premier League, soprattutto da Liverpool e Tottenham (con Antonio Conte che lo voleva già ai tempi dell'esperienza da allenatore dell'Inter), ma non è da escludere che per lui ci provino anche Juventus e proprio Inter.

Il Milan vorrebbe scongiurare di perdere, dopo Gianluigi Donnarummma ed Hakan Calhanoglu, l'ennesimo pezzo da novanta senza incassare nemmeno un euro per il cartellino, ma stando a quanto riferito da Sportmediaset durante il tg in onda ad ora di pranzo, dal canto proprio l'Inter potrebbe ritirarsi dalla corsa per Kessie non appena Marcelo Brozovic apporrà la propria firma sul rinnovo del contratto fino al 2026.