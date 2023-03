Kessiè-Inter, possibilità reale? L’agenzia del ragazzo parla in modo netto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/03/2023

Kessiè-Inter, strada ancora percorribile. Lo scorso gennaio, la società nerazzurra, aveva cercato di imbastire uno scambio con il Barcellona che avrebbe coinvolto Marcelo Brozovic e Frank Kessiè. Il giocatore ivoriano, fin dai tempi del Milan, è stato sempre un pallino della dirigenza nerazzurra che più volte ha provato a portarlo in nerazzurro.

Di fatto, questo non è mai accaduto. La scorsa estate il ragazzo è passato a parametro zero al Barcellona e, dopo un inizio titubante e fatto di pochi minuti in campo, sta riuscendo a ritagliarsi sempre più spazio. Proprio nell’ultimo fine settimana, Kessiè, è stato decisivo con il gol vittoria nel Clasico contro il Real Madrid. Intanto, dopo le tante voci sul suo futuro, l’agenzia del giocatore ha diramato un comunicato.

Kessiè-Inter, la pista che porta all’ivoriano rimane ancora aperta? Il comunicato della sua agenzia parla chiaro

Dunque, come anticipato, Kessiè è un giocatore che piace molto in viale della Liberazione e che, in Serie A, potrebbe fare molto bene viste le sue caratteristiche. Intanto, l’agenzia del giocatore, la Ambition Group Sport Management, ha diramato un comunicato molto forte per chiarire le voci degli ultimi giorni.

Ecco il comunicato: “Nonostante l’agente abbia smentito un possibile trasferimento di Kessie, nonostante la dirigenza del Barcellona abbia smentito un possibile trasferimento di Kessie e, tra l’altro, nonostante lo stesso Kessie, affermando la sua importanza nella squadra, abbia recentemente rilasciato un’intervista in cui afferma la sua voglia di giocare a lungo nel Barcellona, certe notizie fake e ridicole cominciano a dare fastidio.

Quindi vogliamo essere molto chiari su questo. La possibilità che Kessiè possa lasciare il Barcellona nel prossimo calciomercato è come sperare che un serpente possa improvvisamente avere le gambe. È un mondo alla rovescia! Kessie gioca, gioca meravigliosamente bene, segna gol, è entrato nella storia del Barça firmando il gol n. 3000 e qualcuno trova il coraggio di divulgare informazioni deliranti”.