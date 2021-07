Kessie, distanza sul rinnovo ma l'agente lo vede rossonero. Le sue parole

Non c’è ancora alcun accordo sul rinnovo tra Franck Kessié e il Milan. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport facendo sapere che la situazione non è scontata, perché Maldini vuole evitare un nuovo caso alla Donnarumma o Calhanoglu ma ancora non ha raggiunto un’intesa per le richieste dell’ivoriano.

E La Gazzetta rivela di più: “Il nazionale ivoriano non risponderà alla chiamata del ritiro rossonero perché è in attesa di partire per l’Olimpiade con la Costa d’Avorio e ora sta spendendo gli ultimi giorni di vacanza. Le voci parlano di offerte inglesi, il Milan vuole blindarlo ma non ha alcun accordo”. L’entourage del giocatore dribbla l’argomento.

In particolare, George Atangana, il suo agente, liquida l’argomento con una battuta: “Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan...“. Il messaggio è chiaro: Kessié vuol rimanere a Milano a patto che abbia un trattamento da numero uno, scrive La Gazzetta. L'Inter intanto continua ad osservare la situazione.