Keita Inter, ritorno a Milano possibile solo in un caso

L'avventura di Keita Balde in Italia potrebbe non essere ancora finita. L'attaccante senegalese, che in Serie A con la maglia della Lazio ha scritto la pagina più bella della propria carriera (stagione 2016/2017, 16 gol in 35 presenze), ha la possibilità di rimanere ancora nel Belpaese.

Quell'anno ad allenare la Lazio vi era Simone Inzaghi, tecnico fresco di insediamento da allenatore dell'Inter e che riabbraccerebbe il classe 1995 più che volentieri. Keita Balde dal canto suo farebbe ritorno a Milano di corsa.

Inoltre, gli ottimi rapporti tra l'Inter e l'agente Federico Pastorello, potrebbero facilitare il tutto. L'unica cosa che al momento non permette di arrivare alla fumata bianca, fa sapere Tuttomercatoweb, è la presenza di Andrea Pinamonti che prima di far spazio a Keita Balde dovrebbe trovarsi un'altra squadra.