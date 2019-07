Karamoh, fatta per la cessione al Parma: niente recompra per l'Inter

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma sul proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio adesso ha fatto sapere che per il passaggio di Yann Karamoh al Parma manca solo l'ufficialità.

Il giovane attaccante, arrivato all'Inter nell'estate del 2017 dal Caen per 5.5 milioni di euro, si trasferirà in Emilia-Romagna e porterà nelle casse dell'Inter circa 13 milioni di euro.

Un'operazione che porterà al club di Viale della Liberazione una plusvalenza di circa 6 milioni di euro ma che non darà ai nerazzurri il vantaggio di prelevare nuovamente il franco-ivoriano con un diritto di recompra. L'Inter infatti, riceverà solamente il 50% della futura rivendita.