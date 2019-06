Karamoh e Gravillon, possibile futuro al Parma: parla l'agente Damiani

Dopo la breve parentesi in Ligue 1 con la maglia del Bordeaux, Yann Karamoh è pronto a tornare in Italia. Il classe '98 però, ad oggi non sa ancora se tornerà per vestire la maglia dell'Inter o se andrà nuovamente in prestito.

Su di lui e sul difensore prelevato dal Pescara Andrew Gravillon persiste l'interesse del Parma. Sul possibile trasferimento dei due in Emilia-Romagna però, l'agente Oscar Damiani ha precisato:

“Non ho novità odierne. Stiamo aspettando le intenzioni della società che detiene il cartellino, quindi l’Inter. Gravillon? Siamo attesa in questo caso. Incontri in vista? Non ce ne sono in programma, aspettiamo le prossime ore e vedremo”.