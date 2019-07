Karamoh, ci siamo: il francese andrà al Parma. Le cifre dell'operazione

Dopo due stagioni, l'avventura di Yann Karamoh all'Inter si è già conclusa. Il giocatore, arrivato nell'estate 2017 dal Caen per 5.5 milioni, entro poche ore sarà un nuovo calciatore del Parma.

La scorsa stagione il classe '98 è stato girato in prestito secco al Bordeaux, ma questa volta l'operazione con gli emiliani è stata intavolata in maniera diversa. Questo è quanto spiegato da Tuttomercatoweb:

“Le parti contano di chiudere il trasferimento già oggi: 12 milioni nelle casse nerazzurre per la trattativa col Parma, per i nerazzurri il 50% sulla futura rivendita”. Nonostante il giovane attaccante sia stato ceduto a titolo definitivo, non è da escludere che in futuro l'Inter decida di prelevarlo nuovamente.