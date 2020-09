Kante Inter, si inserisce anche lo United, ma Conte può fare la differenza

Kante è senza dubbio il principale obiettivo nerazzurro di questa finestra di mercato. Il francese potrebbe lasciare il Chelsea solo di fronte ad un offerta molto alta, di circa 60 milioni di euro. Cifra che al momento non sarebbe alla portata dei nerazzurri, che potrebbero accumularla solo grazie ad una cessione importante.

Il principale candidato alla cessione sarebbe sempre Marcelo Brozovic, che sarebbe al momento il giocatore nerazzurro con più mercato. L'Inter sarebbe disposta a darlo via per 40/50 milioni di euro e sarebbe in attesa di offerte concrete. Nel frattempo, come riferisce Sportmediaset, si sarebbe aggiunto alla corsa per il francese anche il Manchester United.

I Red Devils, dopo aver acquistato l’olandese Donny van der Beek dall’Ajax per 40 milioni di euro, sarebbero a caccia di un altro rinforzo di qualità per il centrocampo. Kante sarebbe un profilo molto gradito a Il club inglese sarebbe pronto a fare un tentativo, ma starebbe aspettando un segnale d’apertura da parte del giocatore. Stando a quanto riporta Sportmediaset, Antonio Conte, che lo ha allenato ai tempi del Chelsea, potrebbe fare la differenza è convincere il giocatore ad aspettare i nerazzurri.