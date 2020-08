Kante Inter, prende piede l'ipotesi di scambio con Skriniar

Dopo il mercato faraonico in entrata (vedi i colpi relativi a Timo Werner, Hakim Ziyech e Ben Chilwell), il Chelsea di Roman Abramovich è pronto a far cassa mettendo sul mercato il cartellino di N'Golo Kante.

Il campione del mondo, che piace e non poco ad Antonio Conte, viene valutato dai Blues non meno di 50 milioni di euro. Una cifra non proprio bassa ma che secondo Sportmediaset potrebbe essere pareggiata dall'Inter proponendo uno scambio.

E' così che entra in scena il nome di Milan Skriniar, tra i calciatori sacrificabili per finanziare il mercato nerazzurro e che insieme a Thiago Silva a Londra andrebbe a comporre un duo difensivo niente male.