Kantè Inter, per portarlo a Milano si studiano tre possibili cessioni

Il mercato nerazzurro, specialmente in entrata, inizia a diventare sempre più caldo. Dopo Achraf Hakimi, Antonio Conte vorrebbe scartare un altro regalo proveniente dalla propria dirigenza.

Il tutto conduce a N'Golo Kantè, centrocampista che il tecnico di Lecce ha già allenato ai tempi dell'esperienza al Chelsea e per la quale stravede ancora parecchio. Ma come si può arrivare ad un calciatore che attualmente i Blues valutano non meno di 60 milioni di euro?

Secondo la redazione di Sportmediaset, uno tra Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto per far cassa e regalare a Conte un centrocampista di caratura senza dubbio internazionale.