Kantè-Inter, parla Ranieri: "E' un valore aggiunto". Servono 50 milioni

Nel Leicester dei miracoli, Kantè fu il mago in campo di Claudio Ranieri. L'uomo, con Vardy, fondamentale per coronare quell'impresa storica che fu la vittoria della Premier League nel 2016. Fu Ranieri a lanciarlo tra i grandi, lo migliorò e poi lo vide andare al Chelsea, proprio di Conte, per 36 milioni di euro. Chelsea che ora chiede 50 milioni per privarsene; cifra che l'Inter è disposta a spendere per accontentare il suo allenatore che tanto desidera lavorare di nuovo con il folletto francese.

L'indicazione di Suning però è chiara: prima vendere. Non trovano conferme le voci di un Chelsea interessato a Brozovic e allora il già solo Skriniar porterebbe 50 milioni, altrimenti questa cifra dovrà essere messa insieme da alcuni esuberi come Perisic, Nainggolan, Dalbert e Joao Mario o con la vendita di giocatori che non fanno più parte del progetto futuro dell'Inter.

E proprio Claudio Ranieri tesse le lodi del centrocampista del Chelsea, campione del mondo con la Francia a Russia 2018: "Sarebbe un valore aggiunto, un ottimo acquisto, per i nerazzurri certamente, ma in assoluto per il campionato italiano.", ne chiarisce ed esalta le qualità: "In campo è un moto perpetuo, generoso e bravo nel recuperare e distribuire palloni. Ha buone qualità, anche se non è un fantasista, ma è molto difficile che sbagli un passaggio perché interpreta sempre il ruolo con grande attenzione e concentrazione".

Queste le parole di chi, come Ranieri, lo conosce bene; che poi saranno gli stessi pensieri di Antonio Conte, che a sua volta lo conosce molto bene. Due anni al Chelsea, una Premier League e una Fa Cup conquistate. L'obiettivo è ripetere all'Inter i fasti inglesi ed è quello che anche i tifosi nerazzurri si augurano. Con Conte ed il suo folletto.