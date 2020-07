Kante Inter, il francese vuole lasciare il Chelsea. Marotta fiuta l'affare

Il sogno per il centrocampo nerazzurro per la prossima stagione sarebbe N’Golo Kante del Chelsea. Il nome del francese sarebbe in cima alla lista di Antonio Conte che lo avrebbe già chiesto alla dirigenza. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista riterrebbe conclusa la sua esperienza al Chelsea e si starebbe già guardando intorno per trovare una nuova squadra.

In questa stagione ha trovato pochissimo spazio a causa di diversi problemi fisici collezionando soltanto 27 presenze complessive. I blues lo potrebbero far partire per una cifra intorno ai 50/60 milioni di euro, ma l’ostacolo principale per i nerazzurri sarebbe rappresentato dall’ingaggio. Il classe ‘90 infatti guadagna attualmente uni stipendio da 8 milioni di euro a stagione.

L’acquisto del campione del mondo potrebbe essere finanziato da alcune cessioni eccellenti. I nerazzurri, infatti, potrebbero decidere di far partire durante la prossima sessione di mercato uno tra Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Attenzione anche a Lautaro Martinez, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante del Barcellona.