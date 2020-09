Kante Inter, il Chelsea non fa sconti. Seri l’alternativa low cost al francese

Kante è il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il francese ha però una valutazione superiore ai 50 milioni di euro, cifra che al momento i nerazzurri non potrebbero assolutamente spendere.

La trattativa per il centrocampista campione del mondo sembrerebbe molto complicata e per questo motivo la dirigenza nerazzurra starebbe valutando diverse alternative. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Tanguy Ndombele del Tottenham, ma anche in questo caso la valutazione di circa 50 milioni di euro rischierebbe di far sfumare l’affare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero individuato in Jean Michael Seri del Fulham l’alternativa low cost. L’ivoriano classe ‘91 è reduce dal prestito al Galatasaray e sarebbe in uscita dal club londinese. Il centrocampista ha una valutazione nettamente inferiore si due francesi e potrebbe anche essere ceduto con la formula del prestito.