Kanté Chelsea, Le Parisien annuncia: possibile rottura già a gennaio

E' uno dei nomi più al centro dei rumors di mercato quello di N'Golo Kanté del Chelsea. Il centrocampista durante la sessione appena conclusa è stato accostato in maniera piuttosto insistente all'Inter complice anche la stima che il tecnico nerazzurro Antonio Conte nutre nei confronti del campione del mondo.

Quest'oggi però, tramite Le Parisien dalla Francia giunge una notizia che può scuotere il prossimo mercato di gennaio. Pare che i Blues, per via di un allenamento disertato proprio da Kanté prima della sosta per le Nazionali (il giocatore doveva recarsi al matrimonio di un amico), avrebbero preso la decisione di liberarlo.

Ciò significa che qualora a Londra dovesse pervenire un'offerta, tale proposta non verrebbe rispedita al mittente priori dal patron Roman Abramovich bensì verrebbe presa seriamente in considerazione. Beppe Marotta e il resto della dirigenza ci pensano...