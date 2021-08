Juventus: primo acquisto post Ronaldo! Era stato proposto all’Inter

JUVENTUS - L'ultima settimana di calciomercato è pronta ad entrare nel vivo. Nella giornata di ieri Cristiano Ronaldo si è trasferito ufficialmente al Manchester United, esattamente 12 anni dopo essere partito in direzione Real Madrid e con un palmarès decisamente più ricco.

Il divorzio tra le parti era stato predetto già qualche giorno prima, ma con il fuoriclasse portoghese tornato nuovamente in Inghilterra, la Juventus dal canto suo si trova costretta rimpiazzare CR7 nel migliore dei modi. Uno dei nomi vagliati dalla dirigenza torinese è stato quello di Mauro Icardi, ex punta dell'Inter che però proseguirà la propria esperienza a Parigi al fianco di Neymar e Leo Messi.

Per questo motivo, i bianconeri hanno virato in maniera piuttosto decisa su Moise Kean, centravanti classe 2000 che nell'estate del 2019 era stato ceduto all'Everton in un'operazione da circa 30 milioni di euro. L'italiano arriva dal PSG in prestito biennale con obbligo di riscatto, sarà a Torino già nella serata di oggi e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito.

Kean era stato proposto anche all'Inter, club che dopo la cessione di Romelu Lukaku vuole sfruttare il denaro incassato dalla cessione del belga per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un reparto avanzato più ricco di alternative. Niente beffa però: i nerazzurri avevano abbandonato tale pista quando con la Lazio si erano intensificati i contatti per Joaquin Correa.