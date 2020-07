Junior Firpo Inter, secondo Cadena Ser ci sarebbe già l'accordo

C'è anche il nome di Junior Firpo dentro la trama della telenovela legata al Barcellona e Lautaro Martinez. I catalani hanno manifestato interesse per quest'ultimo più volte e in maniera piuttosto palese.

Per arrivare ad ingaggiarlo, la strategia del Barça sarebbe quella di offrire all'Inter 70 milioni di euro in contanti più il cartellino di Junior Firpo che verrebbe valutato 41 milioni di euro.

Il tutto, pareggiando alla perfezione i 111 milioni di euro della clausola rescissoria (scaduta lo scorso 7 luglio) presente nel contratto del Toro. Secondo la redazione di Cadena Ser addirittura, Firpo avrebbe già accettato un eventuale trasferimento a Milano.