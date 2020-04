Juan Musso: "Ho letto dell'Interesse dell'Inter. Dipenderà..."

Jaun Musso è un obiettivo concreto per la porta dell'Inter, l'erede designato di Samir Handanovic, che tra le altre cose è uno dei portieri preferiti dall'estremo difensore argentino. I due infatti potrebbero incontrarsi al Centro Sportivo Suning, allenandosi insieme. Il numero uno dell'Udinese ha parlato, in una lunga intervista a Racingmaniacos, del proprio misterioso futuro, ancora non delineato.

"Ho letto diverse cose riguardanti l'interesse dell'Inter, ma non so nulla. Sono calmo perché non sappiamo ancora quando riprenderà il torneo. Sono contento che si siano interessati a me, ma per ora non so nulla. Dipenderà molto da quello che vorrà l'Udinese, se vogliono che io rimanga o se hanno bisogno di soldi. Se non dovesse arrivare qualcosa di interessante sia per me che per il club, non andrà via".

Il rapporto con Diego Milito: "Di tanto in tanto parlo e mi scambio messaggi con Milito. C'è dialogo e c'è stato un ottimo rapporto. "Il cambiamento che Milito haportato è stato incredibile. Ero al campus e veder arrivare un ragazzo del genere, che voleva vincere qualcosa con il club, era molto importante. Un uomo che ha vinto tutto in Europa e ha portato tante energie positive".

Portieri preferiti? "Mi piacciono molto Ter Stegen, Courtois, Allison, Handanovic, Szczesny, Oblak. Sono quelli che ammiro di più."