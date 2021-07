Jovic Inter, i nerazzurri fanno sapere quali sono le proprie priorità

Nel cantiere della Milano nerazzurra per la formazione della rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi, i lavori proseguono incessanti. Per quanto riguarda il reparto offensivo vi sono pochi dubbi: la Lu-La verrà riconfermata anche per la prossima stagione.

In ottica rincalzi invece, ad essere accostato all'Inter negli ultimi giorni è stato il nome di Luka Jovic. Alcuni rumours di mercato hanno addirittura raccontato di Fali Ramadani (agente del classe 1997) pronto ad offrire il proprio assistito al club di Via della Liberazione.

Ciò che trapela però, attualmente è che l'Inter ha intenzione di definire alcune cessioni per poi concentrarsi sull'acquisto dell'esterno destro che dovrà sostituire Achraf Hakimi.