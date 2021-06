Jordi Alba Inter, dalla Spagna insistono: i sondaggi ci sono

I casting per la corsia di sinistra in casa Inter non si fermano. Nonostante Ivan Perisic si stia rendendo protagonista ad Euro2020, l'esterno croato (in virtù del contratto in scadenza nel 2022 non ancora rinnovato) potrebbe lasciare Milano già questa estate.

L'ultimo nome apparso all'interno delle agende della dirigenza nerazzurra sarebbe quello di Jordi Alba, esperto terzino che con il Barcellona ha collezionato oltre 300 presenze e che adesso potrebbe decidere di cambiare aria.

I catalani dal canto proprio seguono anche Marcos Alonso del Chelsea, altro profilo che in passato è stato sondato proprio dall'Inter ma per la quale non c'è mai stato nulla di concreto. In ogni caso la redazione di Mundo Deportivo è sicura: Jordi Alba ai nerazzurri piace e questa estate l'asse Milano-Barcellona potrebbe scaldarsi.