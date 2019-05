Joao Mario, sul portoghese piombano due club: lo scenario

Futuro sempre più lontano da Milano per Joao Mario. Il portoghese, arrivato a Milano nell'estate 2016 per 40 milioni di euro, in nerazzurro non è mai riuscito a brillare.

Cosa abbia potuto frenare il processo di crescita di un giocatore che ha vinto l'Europeo da protagonista è difficile dirlo. Ciò che però risulta oggettivo, è che con i vari Frank De Boer, Stefano Pioli e Luciano Spalletti l'ex Sporting non ha mai giocato con continuità.

“Poco intenso e troppo svogliato. Così l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha deciso di punire Joao Mario facendogli chiudere in anticipo l’allenamento con la squadra". Questo è quanto rivelato dal Corriere dello Sport circa l'allenamento di ieri.

Sul giocatore vige l'interesse di Porto e Monaco. I portoghesi devono rimpiazzare il partente Hector Herrera, mentre i monegaschi hanno avviato i sondaggi per il giocatore già nei mesi scorsi.