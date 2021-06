Joao Mario-Sporting, trattativa in stand-by: spuntano altre due squadre

Si complica la trattativa tra Inter e Sporting Lisbona per la cessione a titolo definitivo di Joao Mario dopo la stagione in prestito. L'offerta presentata dal club portoghese, di circa 5 milioni di euro complessivi ( di cui 3 di bonus) non soddisferebbe l'Inter.

I nerazzurri vorrebbero incassare dalla cessione del centrocampista almeno 7/8 milioni di euro per evitare di fare una minus valenza. Tra le parti ci sarebbe, dunque, una notevole distanza. La priorità del giocatore sarebbe quella di restare allo Sporting Lisbona, ma se i due club non riuscissero a trovare l’intesa definitiva entro le prossime settimane, l'affare potrebbe clamorosamente saltare.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, sulle tracce di Joao Mario ci sarebbero anche Villareal e Nizza. I due club sarebbero al momento defilati ma starebbero monitorando con attenzione la situazione. Nel caso in cui la trattativa tra Sporting e Inter dovesse fallire, i due club sarebbero pronti a tentare l’assalto per il centrocampista.