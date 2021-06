Joao Mario-Sporting: stop. C'è un altra società sul portoghese

Secondo quanto portato da Le 10 Sport, pare essere definitivamente saltato il passaggio di Joao Mario allo Sporting Lisbona vista la distanza tra i portoghesi e l'Inter.

Ma c'è chi fa sul serio per il giocatore. Infatti, secondo il portale francese, il Nizza sarebbe davvero molto interessato al centrocampista portoghese e sarebbe pronta a fare sul serio.

Vedremo se davvero ci sarà l'offerta buona per l'Inter che non vuole scendere sotto gli 8 milioni di euro per non incappare in una minusvalenza a bilancio.