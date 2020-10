Joao Mario Sporting, l'affare si sblocca in prestito con diritto di riscatto

A distanza di 4 anni esatti, Joao Mario è pronto a far ritorno allo Sporting Lisbona. Arrivato nella Milano nerazzurra nell'estate del 2016 per 40 milioni di euro più bonus tramite la mediazione di Kia Joorabchian, il portoghese ritornerà nel proprio paese d'origine in prestito con diritto di riscatto.

A farlo sapere è la redazione di Sportitalia che fa sapere inoltre che l'Inter parteciperà al pagamento dell'ingaggio di Joao Mario che a Lisbona percepirà 2.7 milioni di euro netti.

Una cifra senza dubbio notevole per le casse dei lusitani ma che si aggiudicano nuovamente uno dei calciatori più prolifici della storia recente del club.