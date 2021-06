Joao Mario Sporting, colpo di scena: la trattativa ha subìto una frenata

Se è vero che da due settimane si parla solo di come lo Sporting Lisbona voglia riconfermare Joao Mario, è altrettanto vero che durante lo stesso intervallo di tempo in Via della Liberazione non è ancora pervenuta l'offerta definitiva dei lusitani.

L'intenzione iniziale dell'Inter era quella di cedere il classe 1993 a 10 milioni di euro, ma pur di rendere tutte le parti felici il club nerazzurro sarebbe stato disposto anche a concedere un leggero sconto.

Dal Portogallo Record precisa: lo Sporting non ha ancora chiuso poiché spera di chiudere l'affare a cifre addirittura minori, ma nel frattempo per il giocatore stanno chiedendo informazioni anche Nizza, Villareal, Besiktas e Spartak Mosca.