Joao Mario-Sporting, c’è l’accordo sul cartellino: le cifre dell’affare

Tutto fatto per il trasferimento di Joao Mario allo Sporting Lisbona. A riportarlo è il quotidiano portoghese A Bola, spiegando che le due squadre avrebbero trovato l’intesa definitiva a 7/8 milioni di euro.

Il centrocampista, dunque, passerà allo Sporting a titolo definitivo dopo la stagione in prestito in cui è stato uno dei principali protagonisti del trionfo in campionato dei Leoes. Decisiva la volontà di Joao Mario per sbloccare la trattativa. Il centrocampista firmerà un contratto che lo legherà per i prossimi quattro anni al club lusitano.

L’ufficialità, riporta A Bola, dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana, tempo di sistemare gli ultimi dettagli. Niente da fare per Nizza e Villarreal che avrebbero mostrato interesse per il centrocampista nelle scorse ore.