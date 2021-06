Joao Mario Sporting, affare in dirittura d'arrivo "grazie" all'Inter

L'avventura di Joao Mario all'Inter è sempre più vicina ai titoli di coda. Nonostante il giocatore non indossi la maglia nerazzurra con continuità ormai da diverse stagioni, al momento è ancora di proprietà del club di Via della Liberazione ma a breve tornerà ad essere un calciatore dello Sporting Lisbona a tutti gli effetti.

Ne è sicuro il quotidiano portoghese O Jogo, la quale fa sapere che l'Inter, pur di accontentare tutte le parti, è disposta ad abbassare l'attuale richiesta di 10 milioni di euro relativa al cartellino per poi chiudere intorno ai 7 milioni di euro.

L'unica cosa che resta da capire, è se tale pagamento verrà effettuato in un'unica tranche o in più esercizi. Quel che è certo, è che grazie anche alla mediazione di Federico Pastorello, Joao Mario tornerà definitivamente in patria.