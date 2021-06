Joao Mario-Inter, un club disposto ad accontentare le richieste nerazzurre

L’Inter ha fretta di chiudere per la cessione di Joao Mario. Dopo la lunga trattativa non andata a buon fine con lo Sporting Lisbona, i nerazzurri sarebbero al lavoro per trovare una nuova sistemazione al centrocampista portoghese. L’offerta dei Leoes, infatti, non sarebbe stata ritenuta sufficiente da Beppe Marotta e anche lo stesso giocatore non avrebbe gradito il mancato sforzo del club lusitano.

Secondo quanto riportato da eldesmarque.com, il futuro di Joao Mario dovrebbe essere al Villarreal. Il club vincitore dell’ultima Europa League, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di 8 milioni di euro e accontentare le pretese nerazzurre. L’Inter avrebbe necessità di cederlo entro il 30 giugno per motivi di bilancio e l’affare potrebbe chiudersi nel corso di questa settimana.

Il club spagnolo, inoltre, sarebbe anche in trattative con l’entourage del giocatore e sarebbe disposta accontentare anche le richieste di ingaggio. Sulle tracce del giocatore, oltre al Nizza, si sono aggiunti anche i russi dello Spartak Mosca e i turchi del Besiktas.